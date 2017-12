Wir sind optimistisch wie seit 6 Jahren nicht mehr

Wenig Veränderung bei Silvestervorsätzen

Nicht fehlen durfte bei der IMAS-Erhebung zum Jahreswechsel die Frage nach den guten Vorsätzen, auch wenn die Antworten laut Zeitreihe mehr oder weniger unverändert bleiben. Mehr Bewegung und Sport (41 Prozent), bewusster Leben (34 Prozent), sich gesünder ernähren (31 Prozent), aber auch mehr Zeit für Familie und Freunde (22 Prozent) rangieren auf der Liste ganz oben. Totales Rauchverbot in der Gastronomie hin oder her, mit dem Rauchen wollen jedenfalls 21 Prozent aufhören - ein Plus von vier Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.