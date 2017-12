So wird weltweit Silvester gefeiert

Höhepunkt der Silvesterfeiern in New York ist jedes Jahr die Party am Times Square. Mit mehr als einer Million Menschen vor Ort und einer Show mit vielen Stars, die per Fernsehen in die kompletten USA übertragen wird, ist es die größte Silvesterparty des Landes. Pünktlich um Mitternacht schauen alle auf den "Ball Drop" - eine beleuchtete Kugel, die von einem Hochhaus an einer Stange herabrutscht. Es regnet Konfetti, und die Lieder "Auld Lang Syne" und "New York, New York" dröhnen aus Lautsprechern.