Andi Goldberger: "Schätze Kraft am höchsten ein!“

Die anderen Österreicher müssen sich wieder herankämpfen

Da ist die Gefühlswelt von Daniel-Andre Tande sicher eine ganz andere. Der Norweger hat mit der Tournee noch eine Rechnung offen, im Vorjahr schmiss er in Bischofshofen mit einer offenen Bindung alle Chancen auf den Gesamtsieg weg. Mein fünfter Tipp heißt Andi Wellinger. Der junge Bayer könnte den großen Durchbruch schaffen.Dem Japaner Kobayashi, dem Slowenen Damjan und den beiden Polen Kubacki und Kot traue ich gute Tages-Ergebnisse zu, für die Gesamtwertung sind aber nur der Deutsche Eisenbichler und der Norweger Forfang in der Außenseiterrolle.Einen Sensationssieger wie Thomas Diethart vor vier Jahren wird es nicht geben. Ich sehe keinen Nobody, der das Zeug zum Überraschungsmann hat.