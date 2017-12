Neun Punkte, aber Pleite für Pöltl gegen Dallas

Jakob Pöltl steuerte in 17:45 Minuten auf dem Parkett neun Punkte bei. Drei Treffer bei vier Versuchen aus dem Spiel bedeuteten die beste Quote in den Reihen der Kanadier. Der 2,13 Meter große Wiener verzeichnete auch vier Rebounds sowie je einen Steal und blockierten Wurf. "Wir haben lasch begonnen, dann gut reagiert, am Ende aber fast nichts getroffen", kommentierte der 22-Jährige das Spiel. Für den NBA-Champion des Jahres 2011 trafen J.J. Barea (20) und Altstar Dirk Nowitzki (18) am besten.