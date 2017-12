Mädchen rief 19 Mal die Polizei mit neuem Handy an

Große Freude an ihrem zu Weihnachten geschenkt bekommenen Handy hat offenbar eine Sechsjährige in der deutschen Gemeinde Sulzbach/Saar gehabt. Gleich 19 Mal rief sie am Christtag per Notruf die Führungs- und Lagezentrale der Polizei an. Die befürchtete zunächst das Schlimmste.