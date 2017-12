Hotelschiff kracht gegen Autobahnbrücke

Die 129 Menschen an Bord des Hotelschiffs "Swiss Crystal" stammen nach dpa-Informationen mehrheitlich aus den Beneluxstaaten. Demnach war das Schiff in Richtung Niederlande unterwegs. Das Schiff wurde bei dem Aufprall am Bug beschädigt. Ein zweites Passagierschiff kam der havarierten "Swiss Crystal" zu Hilfe und nahm die 26 Besatzungsmitglieder und 103 Passagiere an Bord. Der Unfall sei angesichts der vielen Menschen an Bord vergleichsweise glimpflich ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg.