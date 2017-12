85.000 Sternsinger touren wieder durchs ganze Land

Im Vorjahr öffneten Herr und Frau Österreicher nicht nur die Herzen, sondern auch ihre Geldbörsen für die engagierten Jugendlichen: 17 Millionen Euro kamen für Menschen in Not zusammen. Ab Mittwoch sind die 85.000 Sternsinger neuerlich zwischen Boden- und Neusiedler See unterwegs. Bildung, Nahrung, sauberes Trinkwasser, Verteidigung der Menschenrechte - dafür werden die Spenden in den ärmsten Regionen der Welt verwendet.