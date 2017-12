Philippinen an Weihnachten vom Schicksal gebeutelt

Hunderte Tote und Vermisste durch den Tropensturm "Tembin", mehr als 30 Tote beim Brand in einem Einkaufszentrum und jetzt 20 Tote, darunter ein erst sieben Monate altes Baby, bei einem schweren Verkehrsunfall: Die Menschen auf den Philippinen werden an Weihnachten vom Schicksal schwer auf die Probe gestellt. Am Christtag meldeten Retter aber ein kleines Wunder: Eine junge Frau wurde am Montag 900 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt aus dem Meer gerettet.