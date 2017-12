Rams, Chiefs, Saints und Panthers im NFL-Play-off

Folgende neun Teams haben somit den Play-off-Platz sicher: New England Patriots (Titelverteidiger), Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars, Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, Los Angeles Rams, New Orleans Saints, Carolina Panthers. Die Super Bowl LII findet am 4. Februar 2018 im U.S. Bank Stadium in Minneapolis statt - für die Vikings wird es im Jänner also darum gehen, sich den Traum vom Finale im eigenen Wohnzimmer zu erfüllen.