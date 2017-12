„Nehmt euch Zeit und sagt: 'Ich liebe dich!'"

100 Millionen Alben verkauft

In seiner mehr als 30-jährigen Karriere verkaufte George Michael fast 100 Millionen Alben. Unter den vielen Hits des Popsängers im Duo mit Andrew Ridgeley als Wham! in den 80er-Jahren sind neben "Last Christmas" auch Ohrwürmer wie "Wake Me Up Before You Go-Go". In den späten 80ern und 90ern wurde Michael als Solokünstler immer mehr als Sexsymbol vermarktet - weitere Hits hießen denn auch "I Want Your Sex" und "Fastlove". Mit Elton John, mit dem er befreundet war, sang Michael "Don't Let The Sun Go Down On Me".