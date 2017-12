Rummenigge über Heynckes: „Wunderbares Comeback“

"Selten konnten wir in so entspannter Atmosphäre Weihnachten feiern wie in diesen Tagen", schrieb der 62-Jährige. Der Vorstandsvorsitzende dankte aber auch Heynckes' Vorgänger Carlo Ancelotti, der Ende September nach dem 0:3 bei Paris Saint-Germain in der Champions League gehen musste. Der Italiener hatte den FC Bayern 2017 zur Meisterschaft geführt.