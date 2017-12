Nadal sagt für Einladungsturnier in Abu Dhabi ab

Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat am Samstag seine Teilnahme am Exhibition-Tennisturnier nächste Woche in Abu Dhabi abgesagt. Der Spanier hatte zum Saisonschluss an Knieproblemen gelitten. Das Jahr sei hart gewesen. Er müsse sein Programm umstellen, um bis zu den Australian Open Mitte Jänner wieder bereit zu sein, teilte der 31-Jährige den Organisatoren mit.