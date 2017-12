3:0 im Clasico! Barca kickt Real ins Niemandsland

Hier der krone.at-Live-Ticker zum Nachlesen:



90. + 4: Schlusspfiff! Barcelona gewinnt den Clasico mit 3:0



90. + 3: TOOOOOR für Barca! Der eingewechselte Aleix Vidal erhöht nach idealem Messi-Zuspiel auf 3:0.



87. Minute:Noch eine Chance für Messi, er übernimmt einen Pass direkt, doch Real-Goalie Navas pariert.



78. Minute:Lebenszeichen von Real! Der für Benzema eingewechselte Bale kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, Barca-Schlussmann Ter Stegen reagiert aber sensationell und hält das Tor rein.



74. Minute:Da hätte Real jetzt gerne den Elfmeterpfiff ertönen gehört: Barca-Außenverteidiger Sergi Roberto bekommt den Ball im eigenen Strafraum an die Hand, der Schiri lässt aber weiterspielen.



70. Minute:Was für eine verrückte Partie! Die ersten 53 Minute ist Barcelona praktisch nicht vorhanden, beschränkt sich - weitgehend ungelenkt - aufs Zerstören. Dann zehn extrem starke Minuten und die Partie ist praktisch gelaufen. Zumindest machen die mittlerweile nur noch zehn Real-Stars derzeit überhaupt nicht den Eindruck, als könnten sie noch einmal zurückkommen.



64. Minute: TOOOOOOOR für Barca!Messi verwertet den fälligen Elfmeter. Es steht 2:0 für die Katalonen.



64. Minute: Rote Karte für Reals Carvajal!Er wehrt einen Ball mit auf der Torlinie der Hand ab - Elfer für Barca.



63. Minute:Barca bleibt am Drücker: Paulinho ergattert einen sogenannten zweiten Ball, schlenzt den Ball von der 16er-Grenze in die Arme von Real-Goalie Navas.



58. Minute:Gleich noch eine Chance für Barca: Suarez hinterläuft den ballführenden Messi, bekommt den Ball auch, bringt ihn aber nur ans Außennetz.



54. Minute:So schön das Tor von Barca auch herausgespielt war - die Abwehrleistung von Real war freilich desaströs, eigentlich gar nicht vorhanden.



54. Minute: TOOOOOOOOR für Barcelona!Rakitic läuft mit dem Ball übers halbe Feld, spielt Sergi Robert im 16er frei. Der legt quer für Luis Suarez. Und der Stürmer-Star muss nur noch einschieben - 1:0 für Barca.



54. Minute:Endlich eine schöne, flüssige Kombination von Barca: Iniesta setzt per Lochpass Außenverteidiger Jordi Alba in Szene, der spielt ideal Suarez im 16er frei. Dessen Abschluss fällt aber harmlos aus.



52. Minute:Ist das bewusste Taktik vom FC Barcelona, oder geht einfach (noch) nicht mehr? Die Katalanen schläfern die Partie ein, gehen sehr, sehr nüchtern, allerdings auch fehleranfällig ans Werk. Real ist deutlich bemühter, aber kaum durchschlagskräftiger.



49. Minute:Suarez tankt sich in den Strafraum von Real. Seine Flanke zur Mitte fällt aber völlig harmlos aus.



14:03 Uhr:Spieler kommen aus den Kabinen aufs Feld. Gleich geht's los mit Halbzeit zwei.



45. + 3:Ein Messi-Freistoß in die Mauer beendet die erste Halbzeit des Clasicos. Mit 0:0 geht's in die Pause.



44. Minute:Stange! Real-Stürmer Benzema übernimmt eine Marcelo-Flanke per Kopf, trifft aber nur den Außenpfosten vom Barca-Gehäuse.



40. Minute:Das war die erste wirklich nennenswerte Aktion von Messi. Er flankt von links zur Mitte, Paulinho nimmt sie per Kopf ab, Real-Goalie Navas muss sich ordentlich strecken, pariert aber.



38. Minute:Jetzt plätschert die Partie wieder vor sich hin. Anmerkung zu den beiden Superstars. Während Ronaldo schon ein paar Mal - auch mit vergebenen Chancen - markant in Erscheinung getreten ist, hat Messi noch überhaupt nicht ins Spiel gefunden.



32. Minute:Und praktisch im Gegenzug eine Großchance für Real - Ronaldo vergibt. Nimmt die Partie jetzt doch Fahrt auf?



31. Minute:Das wäre jetzt beinahe die Führung für Barcelona gewesen! Paulinho wird per Lochpass ins Position gebracht, er schließt aus spitzem Winkel im Strafraum ab, Real-Goalie Navas pariert.



30. Minute:Der große spielerische Leckerbissen ist dieser Clasico bisher noch nicht. Real hat zwar mehr vom Spiel, wirklich zwingend werden die Königlichen aber nicht. Und Barca? Kann oder will im Moment nicht mehr ...



25. Minute:Reals Kovacic tankt sich auf rechts durch, versucht zur Mitte zu flanken, aber ein Barca-Verteidiger kann klären. Real bleibt weiterhin die dominierende Mannschaft, auch wenn Barca sukzessive besser ins Spiel findet.



21. Minute:Ronaldo dringt in den Barca-Strafraum ein, hätte die Möglichkeit, mehrere Mitspieler freizuspielen, versucht aber selbst den Abschluss - und schießt Barca-Verteidiger Pique an.



18. Minute:Jetzt dringt erstmals Barca in den Strafraum von Real ein, kombiniert sich bis zur Toroutlinie durch, der Pass den Rückraum von Paulinho wird aber von Real Innenverteidiger Varane abgefangen - keine Gefahr für die Königlichen.



15. Minute:Bisher dominiert Real Madrid ganz klar. Barca findet überhaupt nicht ins Spiel.



11. Minute:Großchance für Real! Modric spielt auf auf den völlig freistehenden Ronaldo. Der kommt zwischen Elfer und 16er zum Schuss - besser gesagt, er wäre gekommen, hätte er kein Luftloch geschlagen ...



5. Minute:Ein Distanz-Schuss von Reals Carvahal verkommt eher zum Edelroller. Barca-Goalie Ter Stegen hat keine Probleme.



2. Spielminute:Das geht ja rasant los! Im Bernabeu-Stadion brandet erstmals Jubel auf - zu früh. Ronaldo köpfelt den Ball ins Tor, allerdings aus Abseitsposition. Der Treffer zählt nicht.



13 Uhr:Anpfiff! Es geht los!



12:49 Uhr:Die Spieler absolvieren ihre letzten Aufwärmübungen. Gleich geht's in die Kabinen zum Umziehen. Und dann wird's ernst.