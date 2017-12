Aggressive Fahrgäste attackierten zwei Taxifahrer

Mit zwei Verletzten haben Attacken auf Taxifahrer am Freitagabend in Salzburg geendet. Drei Männer griffen in der Stadt Salzburg einen Berufschauffeur an, als dieser den Fuhrlohn kassieren wollte. In Mittersill erhielt ein Taxler eine Ohrfeige, nachdem er sich geweigert hatte, zwei Volltrunkene wegen deren unflätiger Wortwahl zu ihrem Fahrziel zu bringen.