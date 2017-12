FBI verhindert Weihnachtsterror in San Francisco

Durch den Einsatz verdeckter Ermittler hat die US-Bundespolizei FBI nach eigenen Angaben einen schweren Anschlag an den Weihnachtstagen vereitelt. Sie nahm am Freitag einen 26-jährigen Dschihadisten fest, der bei einem Terroranschlag auf ein beliebtes Ausflugsziel in San Francisco Zivilisten töten wollte, wie es in einer Erklärung hieß. Der Ex-Soldat habe einen verdeckten FBI-Ermittler, der sich als Vertreter der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat ausgegeben habe, in seine Pläne eingeweiht. Dem festgenommenen Lkw-Fahrer Everitt Aaron J. drohen nun 20 Jahre Haft.