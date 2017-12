Caps verloren beim KAC, Salzburg gewann in Linz

Die Vienna Capitals haben mit einem 5:7 beim KAC die dritte Niederlage in Serie kassiert, führen die Erste Bank Eishockey Liga aber noch mit neun Punkten Vorsprung an. Die Kärntner rückten auf Rang zwei vor, weil die Black Wings Linz gegen den viertplatzierten EC Red Bull Salzburg daheim 1:2 verloren. Graz ging in der Bozener Eiswelle gegen Südtirol 0:4 unter, der VSV siegte in Znojmo 2:0.