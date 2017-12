3 Wochen nach Krebs-OP: Sevilla entlässt Berizzo!

Der Argentinier Eduardo Berizzo wurde nach den zuletzt unbefriedigenden Ergebnissen als Trainer des Champions-League-Achtelfinalisten FC Sevilla entlassen. Er war am 28. November wegen einer Krebserkrankung an der Prostata operiert worden und hatte seine Arbeit erst vor einer Woche wieder aufgenommen. In den zwei Spielen danach gab es für den Fünften der spanischen Meisterschaft nur einen Punkt.