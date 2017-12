Stasi-Akte: Die schockierende Sammer-Beichte

Sammer beteuert, nie für die Stasi spioniert oder jemanden denunziert zu haben. Lediglich bei der Einkleidung und am Tag des Austritts nach 17 Monaten habe er mit dem Regiment zu tun gehabt. „Ich sah weder eine Waffe noch musste ich an irgendeiner Übung teilnehmen“, berichtete Sammer. Sein Vater Klaus, der aus Westdeutschland stammte, wollte nicht in die DDR-Staatspartei SED eintreten, und durfte deswegen nicht zu Olympia 1972 und zur WM 1974 fahren. Aber laut Sammer war es auch er, der seinem Sohn riet, sich nicht "querzulegen". Er wusste also, dass er beobachtet wird. Dass er jedoch von Mitspielern bespitzelt wurde, sieht Sammer heute „überhaupt nicht problematisch“. Sammers Worte lösten eine Riesendebatte in den sozialen Netzwerken aus.