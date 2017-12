SIIIIIEG! Hirscher triumphiert auch in Madonna

Was für ein Rennen, was für ein Sieg, was für eine Leistung von Marcel Hirscher! Österreichs Ski-Superstar hat am Freitagabend in einer dramatischen Entscheidung den Slalom-Klassiker in Madonna di Campiglio gewonnen und geht als Weltcup-Gesamtführender in die Weihnachtspause. Hirscher setzte sich trotz eines gravierenden Fehlers im Finale 0,04 Sekunden vor dem Schweizer Luca Aerni sowie 0,05 vor Henrik Kristoffersen durch und feierte seinen 49. Weltcup-Sieg – zudem sein 22. Erfolg in einem Weltcup-Slalom. In der Gesamtwertung liegt Hirscher nun 29 Punkte vor Kristoffersen in Führung.