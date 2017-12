Ex-Salzburger ist Deutschlands bester Torhüter!

Der 27-jährige Ex-Salzburg-Goalie wurde bisher in der Saison 2017/18 in 16 von 17 Spielen eingesetzt, dreimal konnte er sein Tor sauber halten. Seine Leistung verdient vor allem deshalb Beachtung, weil seine Mannschaft RB Leipzig zu viele Gegentore zuließ - so zum Beispiel Hoffenheim gleich vier. Überhaupt gibt es nur fünf Teams in der Bundesliga, die mehr Treffer kassierten als RB Leipzig.