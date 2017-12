Ski-Cross: Limbacher und Zangerl in den Top 10

Die Oberösterreicherin Andrea Limbacher hat beim Ski-Cross-Weltcup in Innichen den siebenten Platz erreicht. Katrin Ofner scheiterte im Viertelfinale, der Sieg ging am Freitag an die Schwedin Sandra Näslund. Bei den Herren schnitt Thomas Zangerl von drei österreichischen Startern am besten ab, er wurde Neunter. Der Schweizer Marc Bischofberger ließ sich den Sieg neuerlich nicht nehmen.