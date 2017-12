Erste Reise führt Kneissl nach Bratislava

Die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl will bei ihrer ersten Auslandsreise in die Slowakei mit ihrem Amtskollegen Miroslav Lajcak auch UN-Fragen erörtern. Lajcak sei derzeit amtierender Präsident der UNO-Generalversammlung, betonte Kneissl am Donnerstag in einem Interview. Zudem habe sie die Slowakei als erstes Ziel ausgewählt, weil es "wirklich enge Verbindungen" gebe.