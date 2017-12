Spanische Polizei ermittelt gegen Pep Guardiola

Der Name von Josep Guardiola steht Medien zufolge in einem Bericht spanischer Sicherheitskräfte über mögliche Akte der Rebellion in der abtrünnigen Region Katalonien. Wie mehrere spanische Zeitungen am Freitag schrieben, umfasst der Bericht Kundgebungen vor dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien vom 1. Oktober.