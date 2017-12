Trotz Schmerzen: Feller-Start bei Nacht-Spektakel!

Feller hatte die Verletzung im ersten Durchgang des Riesentorlaufs von Alta Badia am Sonntag erlitten. Das weitere Programm mit einem City Event in Olso am Neujahrstag und dem Spezialslalom am 4. Jänner in Zagreb sei nicht gefährdet. "Für Oslo muss ich heute was zeigen, damit ich da dabei bin, aber das wäre natürlich das Ziel", sagte der Slalom-Vizeweltmeister von St. Moritz.