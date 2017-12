Weihnachten royal: So feiern die Königshäuser

GROSSBRITANNIEN: Die britischen Royals feiern Weihnachten wie jedes Jahr auf dem ostenglischen Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk. Die Familie trifft sich am 24. Dezember zum Afternoon Tea bei der Queen. Anders als die meisten Kinder in Großbritannien dürfen sich Prinz George und Co. schon am Heiligen Abend über ihre Geschenke freuen - eine Tradition, die auf die deutschen Vorfahren der Queen zurückgeht. Britische Kinder dürfen erst in der Früh des ersten Weihnachtsfeiertags auspacken.