Wie Frauen über das „Einverständnis-Gesetz“ denken

Julia Tausch (20), Innsbruck: „Ich denke, in den allermeisten Fällen ist klar, ob man das will oder nicht. Und wenn nicht, dann müsste man das ja irgendwie beweisen – also etwas unterschreiben, und das macht doch niemand! Wie will man das auch kontrollieren? Letztendlich kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Gesetz eine positive Auswirkung auf das eigentliche Problem hat.“