Islam-Kindergärten: Kanzler setzt Wien unter Druck

Die Studienautoren konnten sich nicht auf ein gemeinsames Fazit einigen und präsentierten zwei Studien mit unterschiedlichen Missständen in den Wiener Kindergärten: Sprachdefizite bei Kindern, Mangel an qualifiziertem Personal stehen auf der einen Seite. Ednan Aslan merkte an, dass Religion seit 2015 aus den Kindergärten in die Freizeit verdrängt wurde, wo man keine Kontrolle darüber hat. Dazu kommt der Fall eines Vaters, der mit Morddrohungen Religionsunterricht erzwingen wollte.