Steckte Prostituierte Freier mit Tripper an?

Schwerer Verdacht gegen eine Prostituierte in der Stadt Salzburg: Die Frau könnte Dutzende Freier mit Gonorrhö, auch bekannt unter dem Namen Tripper, angesteckt haben. Die Polizei kam der Verdächtigen in der Nacht auf Freitag im Zuge einer Kontrolle am illegalen Straßenstrich auf die Spur. Dabei stellte sich heraus, dass die Südosteuropäerin an der hochansteckenden Geschlechtskrankheit leidet.