Lenzerheide übernimmt Damen-Kombi von St. Moritz

Die in St. Moritz abgesagte Kombination der Damen im alpinen Ski-Weltcup wird am 26. Jänner 2018 in Lenzerheide nachgetragen. Das teilte der Ski-Weltverband am Freitag mit. Neben dem Riesentorlauf am 27. Jänner und einem Slalom am darauffolgenden Tag finden damit drei Rennen in dem Ort im Schweizer Kanton Graubünden statt.