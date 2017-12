Zwei weitere Verdächtige nach Juwelierraub in Haft

Nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Eisenstädter Fußgängerzone am Donnerstag sind am Freitag zwei weitere Verdächtige festgenommen worden: Für einen 40-jährigen Mann und eine 25-jährige Frau klickten im Zuge ausgeweiteter Fahndungsmaßnahmen am Donnerstagabend in Niederösterreich die Handschellen.