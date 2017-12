Grabners New York Rangers von New Jersey gestoppt

Die jüngste Siegesserie der New York Rangers in der National Hockey League (NHL) ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Das Team des Kärntners Michael Grabner unterlag nach zuletzt drei Erfolgen in Serie bei den New Jersey Devils mit 3:4 nach Penaltyschießen. Auch die Vancouver Canucks von Thomas Vanek holten einen Zähler. Sie unterlagen bei den San Jose Sharks mit 4:5 nach Verlängerung.