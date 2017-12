„Slenderman“ befahl Mord: Mädchen muss in Anstalt

Mit der 25-jährigen Einweisung schöpfte der Richter in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin das maximale Strafmaß aus. "Dadurch sollen Schutz und Sicherheit der Gesellschaft garantiert werden", erklärte er am Donnerstag in der Urteilsbegründung. Die gleichaltrige angeklagte Mittäterin Morgan Geyer soll im Februar verurteilt werden.