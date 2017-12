„Ekelhaft!“ Hust-Eklat empört die Darts-Szene

Es ist bislang der größte Aufreger der diesjährigen Darts-WM. Im Erstrundenspiel gegen den Neuseeländer Bernie Smith sorgte Pipe für unschöne Szenen, die man aus dem Darts-Sport eigentlich nicht kennt. Die Partie ging in die spannende Schlussphase. Beim Stand von 2:2 in Sätzen hatte Smith einen Matchdart, musste nur noch die Doppel 10 treffen, um in die nächsten Runde einzuziehen.