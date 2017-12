12 Mitarbeiter stahlen jahrelang Bier aus Brauerei

Zwölf Mitarbeiter der Brauerei Puntigam in Graz sind wegen möglicherweise jahrelangen Bier-Diebstahls fristlos entlassen worden. Die Angestellten sollen unter anderem mit Bildern aus Überwachungskameras überführt worden sein, so Gabriela Maria Straka, Sprecherin der Brau Union, am Freitag. Die Vorgänge wurden Zoll und Finanzamt gemeldet.