Hammer! Gomez wechselt von Wolfsburg zu Stuttgart

Bei Wolfsburg hatte Gomez in der vergangenen Saison mit 16 Toren maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt und wurde vor der aktuellen Spielzeit auch zum Kapitän befördert. Doch in der gerade abgelaufenen Hinrunde konnte er nur einen Treffer erzielen. Der VfL hat mit Divock Origi einen ähnlichen Stürmertyp im Kader und kam wohl deshalb auch Gomez' Wechselwunsch nach.