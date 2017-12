Bill Gates überrascht Katzenliebhaberin

Er überraschte Reddit-Nutzerin und Katzenliebhaberin VietteLLC mit einer gigantischen Plüschversion der Cartoon-Katze Pusheen. Darüber hinaus verschenkte der Milliardär mehrere Bücher, ein T-Shirt, einen Autoaufkleber sowie einen Download-Gutschein, der sich ironischerweise nur auf Apples iPad einlösen lässt. Wie er in seiner persönlichen Weihnachtsbotschaft an die Reddit-Nutzerin ausführt, spendete er zudem insgesamt 750 US-Dollar an mehrere Tierheime.