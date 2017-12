Bayerns neuer Knipser sorgt für Verwirrung

In der Pressemitteilung der Bayern wird Wagner wie folgt zitiert: "Als das Angebot kam, musste ich nicht lange überlegen“. Wenn man dieser Aussage Glaube schenken darf, wusste Wagner sofort, dass er zum deutschen Rekordmeister wechseln wird. Wagner hat bereits in seiner Vergangenheit bei den Münchnern gekickt. Von 1995 bis 2008 spielte der 29-Jährige in der Jugend des FC Bayern. Zudem lebt seine Frau mit den beiden Kindern in Unterhaching.