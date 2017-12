„Müssen Juden jetzt Angst haben? Wohl kaum“

Im Trubel um die neue türkis-blaue Regierung hat sich nun der ehemalige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Ariel Muzicant zu Wort gemeldet. In einem Kommentar in der "Presse" analysiert er die "neue Politik der Annäherung" der FPÖ an Israel und appelliert an die Freiheitlichen, sich bei ihren Personalentscheidungen klar von Antisemitismus und rechtsextremem Gedankengut zu distanzieren.