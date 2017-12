DeRozan führt Toronto zu Comeback-Sieg

Nach dem fünften Sieg in Serie sind die Kanadier den Boston Celtics in der Eastern Conference bereits dicht auf den Fersen. Toronto hält bei 22:8-Siegen (73,3 Prozent), der Rekordmeister bei 26:9 (74,3 Prozent). Die Raptors sind bereits in der Nacht auf Sonntag wieder im Einsatz. Es geht neuerlich gegen die 76ers, dann allerdings in der "Festung" Air Canada Centre. Vor eigenem Publikum halten Pöltl und Kollegen bei 11:1-Erfolgen im laufenden Spieljahr.