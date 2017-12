Dornbirn nach Sieg in Zagreb EBEL-Fünfter

Der Dornbirner EC hat sich mit einem Sieg in Zagreb am Donnerstag den fünften Platz in der Erste Bank Eishockey Liga zurückgeholt. Die Vorarlberger fügten den Kroaten mit 5:2 die vierte Heimniederlage in Serie zu und verdrängten in der Tabelle Innsbruck. Die „Haie“ mussten einen Tag nach dem 3:1 beim Tabellenführer Vienna Capitals eine 2:3-Niederlage bei AV19 Fehervar hinnehmen.