Bosz wäre frei! Ajax Amsterdam feuert Trainerstab

Keizer trat im Sommer die Nachfolge des zu Dortmund abgewanderten und mittlerweile durch Peter Stöger ersetzten Peter Bosz an. Wenig später scheiterte Ajax in der Champions-League-Qualifikation an Nizza und im Europa-League-Play-off an Rosenborg. In der Meisterschaft beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter PSV Eindhoven fünf Punkte. Als nun auch die Cup-Titelchance verspielt wurde, entschlossen sich Club-Generaldirektor Edwin van der Sar und der Technische Direktor Marc Overmars zum Handeln.