Max Lercher zum SPÖ-Bundesgeschäftsführer gewählt

Die Bundesfrauensekretärin hatte die Bundesgeschäftsführung bisher interimistisch gemeinsam mit Christoph Matznetter geführt. Ihren Job in der Frauenorganisation behält sie. In der Bundesgeschäftsstelle will sie die SPÖ auch mit parteifernen Organisationen vernetzen, etwa mit dem Frauenvolksbegehren oder mit Greenpeace in der Kampagne gegen Glyphosat. Lerchers Vorgänger Matznetter hatte am Mittwoch für Aufsehen gesorgt, als er Bundeskanzler Sebastian Kurz im türkischen Fernsehen kritisierte.