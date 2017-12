Magritte: Die Spuren eines Genies

Wer sich nach so viel Kunst in den Straßen der Metropole verliert, um ins Brüsseler Leben einzutauchen, wird belohnt. Die Stadt hat vom herausgeputzten Großen Markt bis zu den verwinkelten Gässchen enorm viel Flair. Grandiose Küche und eine beispiellose Beislkultur zeugen davon, dass die Brüsseler keine Stubenhocker sind, sondern sich am liebsten draußen treffen. Etwa in urigen kleinen Lokalen wie dem La Fleur en Papier Doré. Hier hat auch ein gewisser Magritte seine Bierchen getrunken. Eine riesige Fototapete bezeugt es. Man kommt dem Mann mit der Melone in Brüssel nicht aus.