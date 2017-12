Val Kilmer: Zweijähriger Kampf gegen Kehlkopfkrebs

Sein Glaube habe ihm in dieser schwierigen Zeit geholfen, sagte Kilmer in dem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Er ist Mitglied der Religionsgemeinschaft "Christliche Wissenschaft", die unter anderem an Heilung durch Gebete glaubt. Im vorigen Jahr hatte der frühere "Batman"-Darsteller dementiert, dass er an Krebs leide.