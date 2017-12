23-Jähriger nach Terrorprozess festgenommen

Der Mann war am vergangenen Dienstag wegen terroristischer Vereinigung verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich der Terrororganisation IS anschließen wollte, als er im Februar 2015 an der türkisch-syrischen Grenze festgenommen worden war. Außerdem hatte er einen YouTube-Kanal betrieben, auf dem er den IS verherrlichende Videos hochgeladen hatte.