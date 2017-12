Das sind die „Vifzacks“der Bundesliga

Fußballer haben den Ruf, nicht sehr gebildet zu sein. Dabei gibt es sehr schlaue Kicker. Vorreiter ist Nedeljko Malic (29). Der Mattersburg-Kapitän hat einen Bachelor- und Master-Abschluss in Energie- und Umweltmanagement, schreibt an der BOKU Wien seine Doktorarbeit: „Es geht um die Vermeidung von Abgas-Ausstößen in Kraftwerken.“ Ein möglicherweise bahnbrechendes Projekt, bei dem internationale Experten beteiligt sind. Wie bringt er Karriere, Familie (seine Tochter ist zwei) und Studium unter einen Hut: „Man muss die Zeit, die man hat, gut planen.“