ÖFB: Thalhammer bekommt zusätzlichen Job

„Es freut mich sehr, dass wir mit Dominik Thalhammer den Regisseur des ‚Sommermärchens‘ langfristig an den ÖFB binden konnten. Ich habe mich im Rahmen der EURO persönlich von seinen Qualitäten als Trainer und Führungspersönlichkeit überzeugen können. Damit sind wir in den Bereichen Frauenfußball und Trainerausbildung hervorragend aufgestellt“, so ÖFB-Präsident Leo Windtner.