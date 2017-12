ManCity zittert sich ins Ligacup-Halbfinale

Fuchs spielte als Rechtsverteidiger durch und verwertete auch im Elfmeterschießen den ersten Versuch seiner Mannschaft. Dragovic war bei seinem ersten vierten Pflichtspieleinsatz für Leicester bis zur 111. Minute auf dem Feld. Bernardo Silva (26.) brachte die "Citizens" zurecht in Führung, Jamie Vardy rettete die Hausherren mit einem sehr umstrittenen Foulelfmeter in der siebenten Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung. Dort blieben Tore aus. In der Entscheidung scheiterte dann ausgerechnet Vardy am Aluminiumgehäuse. Zudem vergab auch Riyad Mahrez, dessen Schuss von City-Goalie Claudio Bravo pariert wurde.