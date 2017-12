Iraschko-Stolz wieder zurück im Training

Comeback in Rasnov?

Iraschko-Stolz will Anfang Jänner in Rasnov (ROU) in den Weltcup zurückkehren. "Ich möchte da trotzdem vorne mitspringen", betonte sie. Ihr größten Ziele in der restlichen Saison seien der Heim-Weltcup in Hinzenbach (3./4. Februar) und die Olympischen Spiele (ab 9. Februar).