Körperkamera für Kontrolleure als Sicherheits-Plus

Was sich auf den Bahnhöfen bewährt hat, kommt nun in den S-Bahn-Zügen zum Einsatz: Bodycams, also Körperkameras, sollen die Zahl der Übergriffe auf Ticketkontrolleure eindämmen. Denn immer häufiger sehen Schwarzfahrer rot, wenn sie ohne Fahrkarte vom Schaffner erwischt werden. So verzeichnen die ÖBB allein in den ersten sechs Monaten 114 Übergriffe auf Zugbegleiter!